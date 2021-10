Gmina Oświęcim. Dwie miłości Becky Sangolo, przywiodły kenijską gwiazdę muzyki pop do Polski: mąż Bartłomiej i muzyka [ZDJĘCIA] Monika Pawłowska

Pochodzący z Brzeszcz (pow. oświęcimski) Bartłomiej Łopata, wyjechał do Kenii. Celem jego podróży były kopalnie minerałów, interesował go rzadki minerał, nazywany „zielonym granatem”, a wrócił z największym diamentem: żoną. Piękna Becky Sangolo była w okolicy na safari, ich wzrok się skrzyżował i... tak narodziła się wielka miłość. Zakochanych na dziewięć miesięcy rozdzieliła pandemia, ale nie pokonała. Wzięli ślub. Becky idąc za głosem serca, postanowiła przenieść się do Polski i tu kontynuować swoją karierę. Na polski rynek muzyczny weszła z zespołem BeckyTrueBand, jak burza. Jeszcze o nich usłyszycie.