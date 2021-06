Gofry – sprawdzony przepis. Jak zrobić dobre domowe ciasto na gofry? Gofry proste do zrobienia mad

Wszyscy kochamy gofry! Zobacz przepis na pyszne domowe gofry, chrupiące na zewnątrz i mięciutkie w środku. Palce lizać!

Nie ma się co oszukiwać – wszyscy uwielbiamy gofry. I chociaż kojarzą się głównie z wakacjami, nic nie stoi na przeszkodzie, by przygotować je w domu od czasu do czasu. Jaki jest przepis na pyszne domowe gofry? Gofry są bardzo proste do zrobienia. Wystarczy mąka, mleko, cukier, jajka, proszę do pieczenia i olej. Zobaczcie sprawdzony przepis.