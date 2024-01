Góra Żar pokryta śniegiem czeka na narciarzy. To znakomite miejsce dla miłośników białego szaleństwa i blisko domu. Zdjęcia, trasy, cennik

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Kraina Żaru zimą to raj dla narciarzy

Z miast Małopolski zachodniej podróż samochodem na górę Żar zabiera ok. godziny. Do uprawiania narciarstwa warunki znajdą tutaj zarówno ci bardziej wytrawni, jak i początkujący. Z dolnej stacji, gdzie znajdują się parkingi, na szczyt można wyjechać kolejką Polskiej Kolei Linowej.

Piękna panorama Beskidów i doliny Soły

Góra Żar to jednak świetne miejsce do wypoczynku nie tylko dla narciarzy. Z góry można zobaczyć piękną panoramę Beskidów i dolinę Soły.

Góra Żar pokryta śniegiem czeka na narciarzy, ale przyciąga także innymi atrakcjami PKL Góra Żar Facebook

Zachodnie stoki opadają do Jeziora Międzybrodzkiego, południowo-wschodnie do doliny potoku Isepnica, północne z kolei do doliny Małej Puszczy, a w kierunku północno-wschodnim biegnie w stronę wzniesień Kocierzy. Jest to więc miejsce skąd wiodą popularne szlaki turystyczne, m.in. na Kiczerę.

Oczywiście ta forma rekreacji jest uzależniona od warunków pogodowych i wymaga przygotowania ze strony turystów. Tutaj podobnie, jak w wysokich górach nieprzygotowana eskapada może być niebezpieczna.