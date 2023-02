Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim to świetne miejsce zimą wypoczynek. Przyciąga narciarzy i turystów z Małopolski i Śląska. Zdjęcia Redakcja Kraków

Ferie to świetna okazja, aby wybrać się do Międzybrodzia Żywieckiego na górę Żar. Szczyt w Beskidzie Małym leżący na pograniczu Śląska i Małopolski zawsze przyciągał turystów z obu regionów. Jest tu wiele atrakcji o każdej porze roku. Oczywiście zimą jest to raj dla narciarzy, którzy nie muszą podróżować zbyt daleko w wysokie góry, aby oddać się białemu szaleństwu.