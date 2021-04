Góralskie tatuaże. Najnowszy trend i prawdziwe dzieła sztuki dla kochających góry. Parzenice, Tatry, a nawet... oscypek

Nowy trend: góralskie tatuaże

Ozdabianie ciała to bardzo stara tradycja. Pierwsze zachowane tatuaże zostały odkryte w Egipcie, na ciele mumii egipskiej kapłanki bogini Hator z okresu 2200 lat przed naszą erą. Odkryto tatuaż w postaci serii kropek i linii na ciele. Natomiast nazwa tatuaż wywodzi się z Polinezji, tam wymawia się je - tatau - co oznacza znak, malowidło.

Obecnie tatuowanie stało się modą, a nawet sztuką. Wielu z tych, którzy się tatuują, zaznacza, że to jak narkotyk. Zrobisz sobie jeden tatuaż, a od razu chcesz następny.

Powróciła do Europy na przełomie XVII i XVIII wieku wraz z marynarzami, którzy brali udział w odkrywczych wyprawach na nieznane lądy, wracali do domu z egzotycznymi pamiątkami na skórze. Ulubionym motywem był Chrystus, wybrany z przekonania, iż człowiek noszący na ciele boski wizerunek nie może zostać wychłostany. Zdobienie ciała stało się popularne także w kręgach arystokratycznych. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się motywy związane z Dalekim Wschodem.

Pierwsi chrześcijanie tatuowali na swym ciele symbole wiary. Jednak papież Adrian I w 787 roku zakazał tej praktyki, wychodząc z założenia, że skoro człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, to tatuaż profanuje jego wizerunek. Od tego momentu dla kultury europejskiej ciało stało się nietykalne, a tatuaż zniknął na długi czas z kultury zachodniej.

Tatuowanie miało charakter praktyczny. Przykładowo we Francji znakowano jednakowym wzorem matki i ich nowo narodzone dzieci, by nie dochodziło do zamiany noworodków.

Tatuaże: jakie ceny?

Wszystko zaczęło się zmieniać, kiedy tatuaże zaczęły nosić gwiazdy muzyki i kina… Dzisiaj tatuaż wielkości pięciozłotówki kosztuje ok. 100 zł, jednak w studiach tatuaży miłośnicy trwałych ozdób potrafią zostawiać tysiące złotych. Mimo, że tatuaż jest na całe życie, to pięknie i kolorowo wygląda zaledwie 2-3 lata. Po tym czasie barwniki bledną, kontury się rozmywają i płowieją. Wtedy znów trzeba odwiedzić studio tatuażu i zapłacić za poprawki.

W tradycji góralskiej natomiast tatuaż jednak nie występował. Zobaczcie jednak najlepsze góralskie i górskie tatuaże, jakimi pochwalili się instagramerzy.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.