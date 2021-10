Gorlice. Glinik Gorlice świętuje setną rocznicę istnienia. Roman Korba zgromadził fantastyczne archiwum pełne fotografii, notatek, wycinków

Zawodnik trener, miłośnik piłki nożnej – Roman Korba. Nader skromna postać, za to ze zbiorami, których mógłby pozazdrościć mu nie jeden gorliczanin, kibic Glinika Gorlice. Drużyna obchodzi w tym roku swoje setne urodziny.

- Tak naprawdę przygoda z piłką nożną zaczęła się jeszcze w dzieciństwie, gdy jako kilkulatek zacząłem grać – opowiada. - Później było trochę przerwy, ale od grania, w żadnym razie nie od kibicowania i śledzenia na bieżąco tego co, działo się na okolicznych murawach – dodaje z uśmiechem.

Ważną pozycją w jego sportowym życiu zajmuje niewątpliwie jubilat. Od lat myszkuje po różnych archiwaliach, bibliotekach, czytelniach w poszukiwaniu wieści. Udało mu się dotrzeć do najstarszych zachowanych fotografii drużyny z lat 40 minionego wieku, notatek prasowych z tego okresu, wyników meczów, składów drużyn, kapitanów i prezesów. W kilka sekund potrafi odszukać nazwisko poszczególnych zawodników, by wskazać, kiedy grali, ile bramek strzeli, ile meczów mają na swoim koncie. Bywają z tym niespodzianki.

- Zazwyczaj wtedy, gdy na przykład mówię jednemu, czy drugiemu, że to już setny jego mecz – śmieje się serdecznie.

Materiałów ma tak dużo, że mogłaby z tego postać nie jedna, a wiele książek.

- Na początku traktowałem to jako zabawę, ale im głębiej wchodziłem w historię, zdobywałem informacji, tym poważniej to traktowałem – dodaje.

Od razu przytacza przykład.

- Jubileuszowy mecz z Wisłą nie będzie pierwszym w historii drużyny, bo taki już był. Dokładnie 4 sierpnia 1987 roku – przywołuje.