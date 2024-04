Grill bez wyrzutów sumienia, czyli jak przygotować zdrowe i smaczne potrawy na grilla [PORADNIK DIETETYKA]

Zdrowe i pożywne dania z grilla: czas na eksperymenty

Sezon grillowy to dobry czas na eksperymenty kulinarne. Zamiast tradycyjnych steków polecamy wegeburgery na bazie kasz lub roślin strączkowych, do których dodajemy np. podsmażoną cebulę, czosnek, startą marchewką, posiekany koper i ulubione przyprawy. Pysznie smakują również kotleciki na bazie kalafiora lub brokułu z dodatkiem pestek dyni i czosnku. Niezależnie od składników, które wybierzemy wystarczy uformować je jak standardowe burgery i ułożyć na ruszcie na kilka minut. Na grilla polecamy również marynowane w sosie sojowym i przyprawie „5 smaków” tofu . Grube plastry wkładamy do pojemnika z zalewą na około godzinę. Po upieczeniu warto posypać je sezamem i posiekanym szczypiorkiem. Wyśmienicie smakuje w towarzystwie surówki ze świeżego ogórka i marchewki w sosie vinegret. Osoby, które nie wyobrażają sobie grilla bez porcji mięsa powinny wybierać drób . Prócz tego, że są zdecydowanie mniej kaloryczny to również wymaga zdecydowanie krótszej obróbki termicznej.

Zdrowe i pożywne dania z grilla: warzywne i owocowe dodatki

Zdrowe i pożywne dania z grilla: jaką kiełbasę wybrać na grilla?

Zdrowe i pożywne dania z grilla: zdrowe odpowiedniki ketchupu i majonezu

Gotowe sosy często pełne są cukru, soli i konserwantów, dlatego zachęcamy do przygotowania własnego sosu pomidorowego na bazie świeżych pomidorów lub passaty z dodatkiem ziół, szczypty soli i pieprzu. Zamiast majonezu polecamy sos na bazie chudego jogurtu, najlepiej greckiego z dodatkiem czosnku i kopru. Jeśli dodamy do niego tartego świeżego ogórka i posiekane listki mięty to otrzymamy popularny również w Polsce grecki sos Tzatziki.

Zdrowe i pożywne dania z grilla: pamiętaj o odpowiednim przygotowaniu sprzętu

Jak trzymać formę pomimo grillowych pokus?

Czasem trudno oprzeć się pachnącym i smacznym, choć niekoniecznie zdrowym „grillowym klasykom”. Jeśli jest to sporadycznie to nie powinniśmy mieć problemów z utrzymaniem wagi.

- Jeśli w weekendy zdarza się nam jadać niezdrowo to zachęcam, by w tygodniu przykładać większą uwagę do tego co jemy. Jeśli przestrzegamy dobrze zbilansowanej diety o odpowiednio dobranej kaloryczności w dni powszednie, to powinna ona zrównoważyć skutki weekendowych pokus, o ile nie będziemy ulegać im zbyt często. Podczas spotkań przy grillu łatwo przekroczyć rekomendowaną kaloryczność pojedynczego posiłku, a w skrajnych przypadkach nawet całodzienne zapotrzebowanie energetyczne. Jednak gdy w tygodniu przestrzegamy diety, to weekendowe drobne grzeszki nie powinny źle wpłynąć na naszą sylwetkę – mówi Paulina Barros.