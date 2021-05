Grill pod chmurką w Krakowie 2021. Zakrzówek? Bagry? Balkon? Gdzie gdzie wolno grillować, a gdzie grozi za to mandat? [LISTA MIEJSC] 26.05 OPRAC.: Karina Czernik

Gdzie grillować w Krakowie? W sezonie letnim w 2021 roku nie rozpalimy już grilla na Bagrach, wciąż jednak dozwolone jest to w kilku innych miejscach "pod chmurką". W gruncie rzeczy najłatwiej mają te osoby, które planują gillować na swojej posesji: w ogrodzie domku jednorodzinnego czy też na działce. Problem pojawia się, kiedy do dyspozycji zostaje balkon lub plener. Co na temat grillowania mówią przepisy? Gdzie grillować i jak, by nie dostać mandatu? Szczegóły poniżej.