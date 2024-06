Groźny upadek z drabiny. Po rannego przyleciał śmigłowiec LPR

Groźny upadek z drabiny w powiecie dąbrowskim

Do wypadku doszło na posesji w pobliżu remizy strażackiej w Ujściu Jezuickim w gminie Gręboszów. O godz. 11.27 do służb trafiła informacja, że około 80-letni mężczyzna spadł z drabiny, z wysokości 3 metrów. Okazało się, że akurat w tym momencie w najbliższej okolic nie było wolnej karetki pogotowia ratunkowego, dlatego do akcji zadysponowano zastęp straży pożarnej z PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, a także jednostki OSP z Ujścia Jezuickiego oraz Hubenice-Kozłów.

Po dotarciu na miejsce stwierdzono, że starszy mężczyzna jest poważnie ranny. Był z nim utrudniony kontakt i prawdopodobnie doznał złamania nogi. Zdecydowano o wezwaniu śmigłowca LPR. Do zdarzenia wyleciał Ratownik 5 z bazy w Kielcach. W międzyczasie na miejscu zdarzenia pojawił się też zespół ratownictwa medycznego z Lisiej Góry.