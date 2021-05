Grzebowisko dla zwierząt nie powstanie w Olszanicy. Co dalej z inwestycją? Trwa szukanie nowej lokalizacji

Strona społeczna złożyła odwołanie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Ale jak przekazują urzędnicy, akta sprawy dalej są w SKO. Jak wiadomo, nie ma to już większego znaczenia, gdyż plan miejscowy i tak zablokował inwestycję w Olszanicy.

Sprawa zatoczyła zatem koło. Jak dowiadujemy się z odpowiedzi na interpelację, złożoną przez Małgorzatę Jantos, magistrat prowadzi analizy, dzięki którym ma się udać wskazać nowy teren pod realizację grzebowiska. Urzędnicy zwracają uwagę, że inwestycja wzbudza kontrowersje. Przytacza liczne protesty mieszkańców Olszanicy. Dlatego miasto planuje przeprowadzić konsultacje z radami dzielnic, na terenie których wskazane będą potencjalne lokalizacje pod cmentarz. Przypomnijmy, że we wspomnianym studium zagospodarowania przestrzennego wskazano cztery obszary Krakowa, gdzie można by wybudować grzebowisko. Są to: Opatkowice i Sidzina, Pleszów, Łuczanowice i Kościelniki oraz Przylasek Rusiecki.