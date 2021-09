Grzyby marynowane w occie jak u babci! Zobacz najlepsze przepisy

Sezon na przetwory z grzybów w pełni! Najchętniej robimy grzyby marynowane w occie. Warto zrobić choć kilka słoików na zimę. Zobaczcie sprawdzone przepisy.

Marynowane prawdziwki w occie Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej. Jak u babci! [PRZEPIS]

Marynowane prawdziwki w occie Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej. Fot. KGW z Woli Zabierzowskiej

Składniki

prawdziwki

Składniki na zalewę do grzybów

1 szklanka octu

3 szklanki wody

1 łyżka cukru

1 łyżka soli

5 liści laurowych

5 sztuk ziela angielskiego

Wykonanie

Grzyby obrać i obgotować w osolonej wodzie. Odcedzić. Zagotować zalewę, do gorącej wrzucić ugotowane grzybki, doprowadzić do wrzenia . Tak przygotowaną marynatę z grzybami przełożyć do słoików, szczelnie zakręcić, odstawić do góry dnem i zostawić do wystudzenia.