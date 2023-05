Hałas nie daje im spać, a drgania naruszają konstrukcje ich domów. Kiedy skończy się koszmar mieszkańców ul. Ogrodowej w Nowym Sączu?

- Tutaj zawsze był spokój. Zajmuję się wnukiem i to jest koszmar. Malutkie dziecko nie może przez to spać. Jest nerwowy, płaczliwy. To jest nie do wytrzymania. W domu cieżko oglądać telewizor czy czegoś słuchać. Jedno z dzieci ma też wyremontowany pokój, ale nie chce tam spać, bo nie może zasnąć przez ten huk - dodaje mieszkanka tego samego domu.