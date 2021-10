Halloween 2021. Proste przepisy na straszne przekąski: potworki z ciasta francuskiego, parówkowe mumie i zapiekane pajączki [PRZEPISY]

Za chwilę Halloween. Święto wyczekiwane szczególnie przez najmłodszych. Choć w tym roku będzie obchodzone trochę inaczej, może być równie wesoło i magicznie. Tajemnicze peleryny, przerażające kapelusze czy strachy na wróble mogą zaskoczyć dzieci… również na talerzach. Oto kilka przepisów na potworne potrawy, którym nie oprze się żaden wielbiciel halloweenowych psikusów.

Halloween jest jedynym dniem w roku, w którym nie straszne nam są upiory, mumie, węże czy nietoperze. Dla dzieci to jedna z niewielu okazji na przebieranki i świetną zabawę. Sztuczne pajęczyny, wycięte monstery w dyni, kolorowe lampiony to zaledwie część atrakcji, jakie tego wieczoru czekają na nasze pociechy. Dużą frajdę sprawią im również klimatyczne i oryginalne przekąski, do przygotowania których wystarczy kilka prostych składników i odrobina fantazji. Podpowiadamy, jakie halloweenowe smakołyki można wyczarować z parówek, ciasta francuskiego oraz kolorowych warzyw. A zatem – przekąska albo psikus! Dobrej zabawy!

Potworki z ciasta francuskiego na Halloween [PRZEPIS]

Potworki z ciasta francuskiego na Halloween. Składniki: 1 ciasto francuskie

100 g pomidorów krojonych z puszki

2 parówki (np. polanki od JBB)

100 g papryki kolorowej

oregano

bazylia

ser biały w plasterkach, np. kozi

kapary

rukola

Sposób przygotowania:

Ciasto francuskie przekrój w 2/3 wysokości i większą połowę podziel na 6 prostokątnych kawałków. Ułóż ciasto na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Do naczynia włóż pokrojone w plasterki parówki, pomidory, pokrojoną w kosteczkę kolorową paprykę, dopraw wszystko oregano, bazylią i solą. Powstały farsz ułóż na prostokątnych płatach ciasta. Z pozostałej części ciasta wytnij cieniutkie paseczki i ułóż na farszu zlepiając brzegi. Zapiekaj w rozgrzanym piekarniku do 180°C przez 25 minut. Z rukoli zrób włosy, z serka wytnij kółka, a z kaparów oczy.

Parówkowe mumie na Halloween [PRZEPIS]

Parówkowe mumie na Halloween. Składniki: parówki (np. polanki od JBB)

ciasto francuskie

majonez

czarne oliwki

Sposób przygotowania:

Ciasto francuskie pokrój w paski, następnie zawiń w nie parówki, w taki sposób, aby zostawić w nich miejsce na buźkę (ok. 2 cm). Wyłóż blachę papierem do pieczenia i połóż na nią zawinięte parówki. Piecz w temperaturze 190°C przez 20 minut. Po wyciągnięciu z piekarnika, zostaw parówki do ostygnięcia. Oczka wykonaj z majonezu i oliwki.

Zapiekane pajączki na Halloween [PRZEPIS]

Zapiekane pajączki na Halloween. Składniki: 6 parówek cielęcych (np. cielaszki od JBB)

200 g pieczarek

1 papryka czerwona

1 cebula

1 jajko

1 opakowanie ciasta na pizzę

bazylia suszona

pieprz, sól

oliwa

oliwki do dekoracji

Sposób przygotowania:

Cielaszki, pieczarki, cebulę i paprykę pokrój w kostkę. Podsmaż wszystko na patelni z odrobiną oliwy. Z ciasta na pizzę wytnij koła o średnicy naczyń do zapiekania, w których będziesz tworzyć pajączki oraz paski, z których później uformujemy nogi pajączków. Naczynia do zapiekania napełnij pozostałym ciastem na pizzę. Nałóż farsz, przykryj wyciętym wcześniej kawałkiem ciasta i uformuj nóżki pająka. Całość posmaruj rozmąconym jajkiem. Zapiekaj około 20 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C. Po upieczeniu udekoruj pajączki, wycinając z czarnych oliwek oczy.

