Hiszpański bramkarz Alvaro Raton odchodzi z Wisły Kraków

Kontrakt 31-letniego golkipera, który przybył do Wisły w lipcu ubiegłego roku z Realu Zaragoza CD, obowiązywał do 30 czerwca 2025 roku, ale został rozwiązany za porozumieniem stron.

31 maja Alvaro Raton wystąpił w reprezentacji Galicji w przegranym 0:2 spotkaniu towarzyskim przeciwko Panamie. Bramkarz wszedł na boisko w 33. minucie w miejsce Ivana Villara i grał do 61. minuty, gdy zmienił go Fran Vieites. Jak się okazało, był to ostatni jego występ w okresie, gdy miał ważny kontrakt z Wisłą.

W meczu 1. ligi w koszulce "Białej Gwiazdy" ostatni mecz rozegrał 23 kwietnia przeciwko Resovii (1:1). Później powędrował na ławkę rezerwowych i nie opuścił jej już do końca sezonu. Łącznie jako piłkarz Wisły zagrał w 29 spotkaniach.