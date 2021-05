Holandia ma swoje ogrody tulipanów w Keukenhof, a Polska w Polance Wielkiej. To "morze tulipanów" robi wrażenie! [ZDJĘCIA] 16.05.2021 Monika Pawłowska

Między Lejdą a Haarlemem w Holandii, znajduje się małe miasteczko Lisse, które położone jest w „tulipanowym zagłębiu” Niderlandów. O znajdującym się tutaj najsłynniejszym ogrodzie tulipanów w Europie – Keukenhof, powstało wiele artykułów, filmów i sesji fotograficznych. Do holenderskiego zagłębia tulipanów dziś, w czasach pandemii, trudno dotrzeć, ale nie do pobliskiej Polanki Wielkiej (pow. oświęcimski). To tu Magdalena Górka-Kornaś z pomocą męża Sławomira, rodziny i znajomych stworzyła „Tulipanową polankę”. Widok zapiera dech w piersiach. Zobaczcie sami. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE