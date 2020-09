Horoskop miesięczny na wrzesień. Co przyniesie jesień? Które znaki zodiaku znajdą prawdziwą miłość, a które stracą dużo pieniędzy? [02.09]

Horoskop miesięczny wrzesień 2020. Komu ostatnie dni lata przyniosą szczęście, a kto będzie musiał uważać na stosunki w pracy? Panna, koziorożec, baran, wodnik - czy znajdą w końcu miłość? A co czeka lwy, raki, bliźnięta i wagi? Dla jednych będzie to miesiąc pełen sukcesów i świętowania, a dla drugich pasmo porażek oraz zmierzenia się z ukrywanymi do tej pory strachami. Przejdź do galerii i sprawdź horoskop miesięczny na wrzesień dla WSZYSTKICH ZNAKÓW ZODIAKU.

Zobacz galerię (13 zdjęć) Znaki zodiaku. Którym znakiem zodiaku jesteś? Znaki zodiaku określa się na podstawie daty urodzin. Warto znać nie tylko swój znak zodiaku, ale też swoich najbliższych. Oto wszystkie znaki zodiaku: Baran (21.03-19.04)

Byk (20.04-20.05)

Bliźnięta (21.05-21.06)

Rak (22.06-22.07)

Lew (23.07-22.08)

Panna (23.08-22.09)

Waga (23.09-22.10)

Skorpion (23.10-21.11)

Strzelec (22.11-21.12)

Koziorożec (22.12-19.01)

Wodnik (20.01-18.02)

Ryby (19.02-20.03) Skąd wzięły się znaki zodiaku? Pojęcie zodiaku wywodzi się z astrologii babilońskiej. Następnie zostało poddane wpływowi kultury hellenistycznej. Znaki zodiaku mają być odpowiednikami cech charakterystycznych dla osób urodzonych w danym przedziale czasowym. Każdy znak zodiaku został nazwany na podstawie konstelacji, przez którą przechodził w czasach nadawania nazw. Warto zaznaczyć, że każdy znak zodiaku ma swoje przeciwieństwo. Tak więc: Baran jest przeciwieństwem Wagi

Rak jest przeciwieństwem Koziorożca

Bliźnięta są przeciwieństwem Strzelca

Ryby są przeciwieństwem Panny

Byk jest przeciwieństwem Skorpiona

Lew jest przeciwieństwem Wodnika