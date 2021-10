HOROSKOP MIŁOSNY na jesień 2021. Te znaki zodiaku przeżyją gorący romans! Komu gwiazdy przepowiadają pełen namiętności czas? 29.10.21

HOROSKOP MIŁOSNY NA JESIEŃ 2021: komu gwiazdy przepowiadają pełen namiętności czas?

Spacer w deszczu, długie noce drażnią Cię? Na to wszystko można spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. To chwile, które tylko jesienią mają swój urok, więc dobrze korzystać z nich, a jeszcze lepiej: nie w pojedynkę. To być może Tobie gwiazdy przepowiadają gorącą jesień?

Te znaki zodiaku przeżyją gorący romans tej jesieni!

Jesteś singlem? Nie chowaj się pod kocem! Jesteś w związku? Śmiało wskakuj pod koc ze swoją drugą połówką! Pozwól, by się zadziało. Rak powinien wyjść, choć odrobinę, ze swojej strefy komfortu. Jeśli go nie widać, i nie słychać - jak ma zostać zauważonym? Lew natomiast przeciwnie - po letnim szaleństwie powinien odrobinę przystanąć i zająć się przyziemnymi sprawami, by te w przyszłości lawiną nie spadły mu się głowę. Wodnik - ekscentryk, wiecznie podążający swoją ścieżką być może znajdzie kogoś, kogo chętnie zaprosiłby do tej wędrówki... Sprawdź HOROSKOP MIŁOSNY NA JESIEŃ i przekonaj się, co przepowiadają gwiazdy.