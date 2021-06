HOROSKOP MIŁOSNY. Te znaki zodiaku to idealni KOCHANKOWIE. Łączy ich prawdziwa chemia i namiętna więź. Między nimi jest iskra! 5.06

Te znaki zodiaku to idealni kochankowie. Między nimi jest chemia i namiętność

Silne związki, w zależności od znaków zodiaku, opierają się na różnych fundamentach. Chemia między Bykiem a Koziorożcem, godna pozazdroszczenia, bierze się z ich ogromnego zaangażowania we wszystko, co wspólnie robią. To również wyrozumiałość i cierpliwość. Zupełnie inaczej jest na przykład w przypadku Wagi i Bliźniąt. To para śmieszków, u których iskrą jest ich frywolność, wieczny zapał, energia.

HOROSKOP MIŁOSNY. Między tymi znakami zodiaku jest prawdziwa ISKRA!

Skąd ta iskra? To po prostu się dzieje! Tak, jak doskonale dogadują się ze sobą Lew z Lwem, tak z sukcesem dobierają się pary totalne przeciwieństwa, jak Baran z Wagą.