Horoskop WIOSENNY 2021 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Twój znak zodiaku! Miłość, praca, pieniądze [26.04.2021]

Kraków. Które dzielnice są najbardziej zielone? Zależy, jak na to spojrzeć. Wynik Nowej Huty może szokować

Nowa Huta najbardziej zieloną dzielnicą? Taka jest powszechna opinia, gdyż dzielnica twardo broni się przed ekspansją deweloperów, z jaką mamy do czynienia w innych częściach miasta. Ale jeśli wziąć pod uwagę, ile metrów kwadratowych terenów zieleni publicznej o funkcji rekreacyjnej przypada na jednego mieszkańca naszego miasta, Nowa Huta plasuje się pod koniec stawki. Tymczasem czołówkę stanowią Zwierzyniec oraz Czyżyny - a to właśnie o tych dzielnicach mówi się w ostatnich latach, że są betonowane. Nie zmienia to faktu, że w całym Krakowie mamy do czynienia z niedoborem rekreacyjnych zieleńców - mowa o 126 hektarach w skali miasta. I wynika to z oficjalnych miejskich dokumentów. W galerii przedstawiamy, w których dzielnicach na jednego mieszkańca przypada najwięcej zieleni, a w których najmniej.