Horror w Korzennej. TOZ z Krynicy uratowało psy hodowane na smalec?! Zwierzęta były przetrzymywane w bardzo złych warunkach [ZDJĘCIA]

Właściciele mogą zapłacić nawet do 5 tys. złotych kary.

- Na miejscu zastaliśmy straszny widok. Dwie maleńkie, rudo-białe suczki w skandalicznych warunkach! Psy były przetrzymywane w pseudokojcu, do którego nie było wejścia! Nie miały gdzie się schronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi! Jedynym schronieniem dla dwóch maleństw była przegnita, dziurawa, mokra, wypełniona psimi odchodami wymieszanymi z ziemią szafka lub skrzynia z płyt OSB. W środku do skrzyni była wrzucona mokra stara, cuchnąca kurtka. Psy były bez dostępu do wody! Jedzenie – resztki ze stołu, były im wrzucane do kojca- mówi nam Sylwia Śliwa, inspektor TOZ w Krynicy.