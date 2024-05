Huczne święto z okazji 125-lecia Szkoły Salezjańskiej w Oświęcimiu w trzech odsłonach. Zdjęcia, program obchodów

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Obchody 125 Szkoły Salezjańskiej w Oświęcimiu

Salezjańskie Pikniki Rodzinne od lat gromadzą tłumy oświęcimian i gości. W tym roku będzie to już 13. edycja tej imprezy. Organizatorzy ze względu na obchody zapowiadają szczególną oprawę i moc atrakcji dla wszystkich od najmłodszych do najstarszych. Piknik rozpocznie się w sobotę o godz. 14 i potrwa do 20.

- W tym jubileuszowym roku nabierze szczególnego rozmachu - zaznacza salezjanin ks. Łukasz Wójcik.

Hucznie zapowiadają się obchody jubileuszu 125-lecia Szkoły Salezjańskiej w Oświęcimiu Materiały salezjanów

Jak dodaje, symbolami salezjańskich pikników są: radość, rodzinny klimat, możliwość spotkania wielu wspaniałych ludzi oraz uśmiechnięty św. Jan Bosko, patron Zgromadzenia Salezjańskiego.

Hucznie zapowiadają się obchody jubileuszu 125-lecia Szkoły Salezjańskiej w Oświęcimiu Materiały salezjanów

- Piknik będzie stanowił jeden z głównych punktów obchodów jubileuszu. Koncerty, nagrody, pyszne jedzenie oraz liczne propozycje kulturalne i sportowe sprawiają, że z roku na rok inicjatywa przyciąga tłumy mieszkańców Oświęcimia i okolic, ale tegoroczna edycja – ze względu na wielki Jubileusz Szkoły - będzie absolutnie wyjątkowa! Ponadto celem tegorocznej imprezy jest wsparcie siedmioletniej Wiktorii w jej trudnej drodze do zdrowia i sprawności - podkreśla ksiądz Łukasz.

W tym roku Salezjański Piknik Rodzinny odbędzie się po raz 13. Zbiory salezjanów / Małgorzata Latawiec

Salezjanie także tradycyjnie biorą udział w Nocy Muzeów. Okazja do zwiedzenia zakładu, podziemi sanktuarium, budynku szkoły, kaplicy św. Jacka i innych części klasztoru zawsze spotyka się z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Oświęcimia. Przy tej okazji salezjanie dzielą się częścią swoich tajemnic. Noc Muzeów u salezjanów w sobotę od godz. 17 - 20.

Hucznie zapowiadają się obchody jubileuszu 125-lecia Szkoły Salezjańskiej w Oświęcimiu Materiały salezjanów

Trzecim wydarzeniem w ramach obchodów będzie Zjazd Byłych Wychowanków Salezjańskich (BWS). Takie zjazdy odbywają się cyklicznie co roku, ale obecny ze względu na jubileusz będzie wyjątkowy.