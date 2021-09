Hutnik Kraków. Krzysztof Lipecki nowym trenerem

Pod wodzą Szydełki Hutnik znakomicie spisywał się wiosną. Szkoleniowiec z Rzeszowa przestawił zespół na nowy sposób gry, co przyniosło owoce w postaci dobrych wyników, podniesienia zespołu ze strefy spadkowej i utrzymania w II lidze w naprawdę dobrym stylu.

Po zakończeniu sezonu szkoleniowiec przedłużył kontrakt z Hutnikiem, miał obowiązywać do połowy 2022 roku. Nowe rozgrywki przyniosły jednak nowohuckiemu zespołowi pasmo rozczarowań. Po 10 kolejkach Hutnik ma w dorobku tylko pięć punktów, zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Ostatnim meczem, w którym Szydełko poprowadził zespół, był przegrany 0:2 z KKS w Kaliszu.

- Mamy bardzo duży szacunek do trenera Szydełki, jest to dla nas bardzo, bardzo ciężka decyzja. Natomiast mamy też świadomość, w którym miejscu jesteśmy, ile mamy punktów, no musimy po prostu w jakiś sposób zareagować - mówi prezes Hutnika Artur Trębacz. - Chcemy dać zespołowi pewien impuls, być może nowemu trenerowi uda się uruchomić jakieś nowe składowe, które spowodują, że zespół zacznie funkcjonować tak, jak go tego predysponują umiejętności. Bo to, że chłopaki umiejętności mają, no to my wiemy, pokazali je w zeszłym sezonie.