Hybrydowe paznokcie 2021 na co dzień: nudziaki z brokatem, cieliste ombre. Beżowe wzory na paznokcie - inspiracje PINTEREST 15.07.2021

Dieta bez efektu jojo. Oto sposób na dietę, która gubi kilogramy i chroni przed ich powrotem. Uniknij pułapek "cudownych diet": 15.07.2021

Nareszcie trafiliście na dietę, która przynosi widoczne efekty i niemal na pewno uda się wrócić do pożądanej wagi? Za wcześnie na świętowanie sukcesu. Zgubić zbędne kilogramy jest trudno, ale utrzymać wagę po schudnięciu - to już prawdziwa sztuka. Co ważne - dla uniknięcia efektu jojo ważny jest zarówno sposób odżywiania po schudnięciu jak i dieta, którą zastosowaliśmy, by zgubić zbędne kilogramy. Dobrze więc wiedzieć to wszystko o czym piszemy już na starcie batalii o schudnięcie w sposób trwały!