Hybrydowe paznokcie 2021 na co dzień: nudziaki z brokatem, cieliste ombre. Beżowe wzory na paznokcie - inspiracje PINTEREST 30.08.2021

NOWE Młody przedsiębiorca: 30.08.2021. TOP-5 pomysłów na własny biznes z łatwym finansowaniem i niemal pewnym sukcesem. Wybierz i działaj

Nowa normalność, odbudowa gospodarki... W sytuacjach pokryzysowych rynki urządzają się na nowo i rosną szanse dla nowych przedsiębiorców, którzy dopiero wchodzą do biznesu. Możliwością dostosowania się do nowych warunków, bez balastu sprzed kryzysu, który niekoniecznie buduje przewagi rynkowe jak wcześniej, mogą skorzystać z czegoś co w ekonomi określa się mianem renty zapóźnienia. Samego zapóźnienia jest natomiast odwrotnością, zwłaszcza jeśli już na starcie sięgnie się po nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. Oto pięć biznesów, w których to się sprawdza, a które są niemal pewniakami. Co ważne, w każdym z nich łatwo zorganizować finansowanie na start!