IKEA w Krakowie ma już 22 lata! Zobacz, jak zmienił się sklep [ZDJĘCIA]

To była środa. Otwarcie zaplanowano na godz. 9, ale kolejka zaczęła się ustawiać już od 4 w nocy. Prawdziwe tłumy pojawiły się jednak o świcie. Do wjazdu na parking tworzyły się ponad kilkukilometrowe korki, a w kolejce do wejścia ustawiło się kilkanaście tysięcy osób.

Ręczniki na wagę

Meble oraz ciekawe i barwne dodatki wyróżniały się na rynku. Ze względu na ograniczoną zasobność portfela kupowano jednak głównie dodatki. Od początku powodzeniem cieszyły się akcesoria kuchenne, wszelkie tekstylia i kultowe dziś stoliki LACK. Z półek błyskawicznie znikały garnki, sztućce oraz charakterystyczne masywne szklanki i kubki, które do dziś goszczą w wielu barach mlecznych. Największą popularnością cieszyły się jednak ręczniki sprzedawane na wagę. W ciągu zaledwie kilku godzin sprzedały się wszystkie.

Przez te 22 lata IKEA Kraków bardzo się zmieniła. We wrześniu 2011 roku zakończyła się przebudowa sklepu, po której powierzchnia obiektu wzrosła 2,5-krotnie. Dziś Ikea Kraków ma 27 500 m kw. oraz 5 250 m kw. magazynu zewnętrznego i oferuje ponad 12 tys. artykułów prezentowanych w 89 wnętrzach.