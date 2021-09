Ile zarabiają ludzie rządzący w gminie Olkusz i powiecie olkuskim? Zajrzeliśmy do ich oświadczeń majątkowych [PRZEGLĄD, 18.09.2021]

Składanie oświadczeń majątkowych jest obowiązkiem samorządowców

Władze są zobowiązane do regularnego składania oświadczeń majątkowych. Sprawdzamy co przedstawiciele władz gminy Olkusz oraz powiatu olkuskiego wpisali do "zeznań" za 2020 rok.

W oświadczeniach majątkowych znajdują się dane o:

wysokości swoich dochodów

zgromadzonych oszczędnościach

posiadanych nieruchomościach

posiadanych ruchomościach

Do oświadczeń należy wpisywać wszystkie składniki swojego majątku oraz zobowiązania finansowe o wartości większej niż 10 tys. zł.

Co przedstawiciele władz gminy Olkusz oraz powiatu olkuskiego wpisali do oświadczeń majątkowych?

Sprawdź w podpisach pod kolejnymi slajdami w galerii: