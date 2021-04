Ile zostało dni do wakacji? Znamy datę końca roku szkolnego. A do lata nie zostało wcale tak dużo! 22.04.21 Anna Nowak

Odliczanie do końca roku szkolnego. Ile dni zostało do wakacji? [HARMONOGRAM] Ethan Robertson/unsplash.com

Ile zostało dni do wakacji? Okazuje się, że nie tak dużo! Zakończenie roku szkolnego coraz bliżej, a co za tym idzie - wakacje i dwumiesięczna laba! Sprawdźcie poniżej dokładny harmonogram tych ostatnich kilku miesięcy roku szkolnego i liczbę dni, które zostały do wakacji! Zdziwicie się, jak ich mało.