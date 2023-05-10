Imiona dla dzieci 2023. Popularne, rzadkie i piękne imiona dla chłopców i dziewczynek [LISTA IMION DLA DZIECI] 10.05.2023

Imiona dla dzieci 2023 [BAZA IMION DLA DZIECI]
Imiona dla dziewczynek 2023: A
Abigail, Ada, Adela, Adelajda, Adriana, Adrianna, Afrodyta, Agata, Agnieszka, Aida, Aisza, Aldona, Aleksa, Aleksandra, Aleksja, Alfreda, Alicja, Alina, Amalia, Amanda, Amelia, Amonaria, Anastazja, Anatola, Anatolia, Andrea, Andżela, Andżelika, Aneta, Angela, Angelika, Angelina, Aniela, Anita, Anna, Antonina, Apolonia, Arabela, Ariadna, Ariela, Arkadia, Arleta, Augustyna, Aurelia, Aurora
Imiona dla dzieci 2023: B
Balbina, Balladyna, Barbara, Beata, Beatrycze, Berenika, Bernadeta, Bernarda, Bianka, Bibiana, Blanka, Bogdana, Bogna, Bogumiła, Bogusława, Bohdana, Bolesława, Bona, Bonifacja, Bożena, Brenda, Bronisława, Brygida
Imiona dla dzieci 2023: C
Carmen, Cecylia, Celestyna, Celia, Celina, Cyntia, Cyryla, Czcibora, Czesława
Imiona dla dzieci 2023: D
Dagmara, Dagna, Dalia, Daniela, Danuta, Daria, Dawida, Dąbrówka, Delfina, Diana, Dionizja, Dobrawa, Dobromiła, Dobromira, Dolores, Dominika, Donata, Dorota
Imiona dla dzieci 2023: E
Edmunda, Edwarda, Edwina, Edyta, Eleonora, Eligia, Eliza, Elwira, Elza, Elżbieta, Emanuel, Emanuela, Emilia, Emiliana, Emma, Erazma, Erwina, Eryka, Esmeralda, Estera, Eufemia, Eugenia, Eulalia, Euzebia, Ewa, Ewelina
Imiona dla dzieci 2023: F
Fabia, Fabiana, Fabiola, Fausta, Faustyna, Felicja, Felicyta, Feliksa, Filipa, Filomena, Flawia, Flora, Florencja, Florentyna, Franciszka, Fryda, Fryderyka
Imiona dla dzieci 2023: G
Gabriela, Gaja, Galla, Genowefa, Gerarda, Gerda, Gertruda, Ginewra, Gizela, Gloria, Gosława, Gracja, Gracjana, Grażyna, Greta, Gustawa
Imiona dla dzieci 2023: H
Halina, Hanna, Helena, Helga, Henryka, Hermenegilda, Hiacynta, Hieronima, Hipolita, Honorata
Imiona dla dzieci 2023: I
Ida, Iga, Ignacja, Ildefonsa, Ilona, Inga, Irena, Irma, Irmina, Iryda, Ismena, Iwona, Izaura, Izolda, Izydora
Imiona dla dzieci 2023: J
Jadwiga, Jagna, Jagoda, Janina, Jaromira, Jerosława, Joachima, Joanna, Jolanta, Jordana, Jowita, Józefa, Józefina, Judyta, Julia, Julianna, Julita, Justyna
Imiona dla dzieci 2023: K
Kaja, Kajetana, Kalina, Kalista, Kamila, Karina, Karola, Karolina, Kasandra, Kasjana, Katarzyna, Kazimiera, Kinga, Kira, Klara, Klarysa, Klaudia, Klaudyna, Klementyna, Kleopatra, Klotylda, Kolumba, Konstancja, Konstantyna, Kornelia, Kryspina, Krystiana, Krystyna, Krzysztofa, Ksawera, Ksenia, Ksymena, Kunegunda, Kwiryna
Imiona dla dzieci 2023: L
Larysa, Laura, Laurentyna, Lawinia, Lea, Lechosława, Lena, Leokadia, Leona, Leonarda, Leoncja, Leonida, Leopolda, Lesława, Letycja, Lidia, Ligia, Lilia, Lilla, Lina, Linda, Liwia, Longina, Loreta, Lucyna, Ludmiła, Ludomiła, Ludwika, Luiza, Lukrecja, Lutosława
Imiona dla dzieci 2023: Ł
Łucja, Łucjana
Imiona dla dzieci 2023: M
Magdalena, Maja, Maksyma, Maksymina, Malina, Malwina, Małgorzata, Marcela, Marcelina, Marcja, Marcjanna, Maria, Marianna, Mariola, Marlena, Marta, Martyna, Maryla, Maryna, Marzanna, Marzena, Matylda, Melisa, Michalina, Mieczysława, Milena, Mirela, Miriam, Mirosława, Monika
Imiona dla dzieci 2023: N
Nadia, Nadzieja, Natalia, Natasza, Nela, Nikola, Nikoleta, Nina, Noemi, Nonna, Norberta
Imiona dla dzieci 2023: O
Oda, Odeta, Ofelia, Oksana, Oktawia, Olga, Olimpia, Oliwia, Oriana, Oswalda, Otylia, Owidia
Imiona dla dzieci 2023: P
Palmira, Paloma, Pamela, Patrycja, Paula, Pelagia, Penelopa, Petronela, Petronia, Pola, Poliana, Polianna, Przemysława, Przesława
Imiona dla dzieci 2023: R
Rachela, Radosława, Rajmunda, Ramona, Rebeka, Regina, Remigia, Renata, Roksana, Roma, Romana, Romualda, Rozalia, Róża, Rudolfa, Rudolfina, Ryszarda
Imiona dla dzieci 2023: S
Sabina, Salomea, Sancja, Sara, Serena, Sława, Sławomira, Sobiesława, Stanisława, Stefania, Stella, Sybilla, Sylwana, Sylwestra, Sylwia
Imiona dla dzieci 2023: Ś
Ścibora, Śnieżka, Świetlana, Świętosława
Imiona dla dzieci 2023: T
Tamara, Telimena, Teodora, Teresa, Tina, Tomira, Tomisława, Tycjana, Tymona
Imiona dla dzieci 2023: U
Ulryka, Urszula
Imiona dla dzieci 2023: W
Wacława, Walentyna, Waleria, Waleriana, Wanda, Wanesa, Wanessa, Wegilia, Weronika, Wiara, Wiesława, Wiktoria, Wiktoriana, Wiktorianna, Wiktoryna, Wilhemina, Wiloa, Wioleta, Wirgilia, Wirginia, Wisława, Witolda, Władysława, Wyszesława
Imiona dla dzieci 2023: Z
Zbigniewa, Zbysława, Zdzisława, Zenobia, Zenona, Zoe, Zofia, Zuzanna, Zygfryda, Zyta
Imiona dla dzieci 2023: Ż
Żaklina, Żaneta, Żanna
Imiona dla dzieci 2023. Imiona dla chłopców
Imiona dla dzieci 2023: A
Abel, Adam, Adolf, Adrian, Agaton, Alan, Albert, Albin, Aleksander, Aleksy, Alfred, Alwin, Amadeusz, Amand, Ambroży, Amon, Amonariusz, Anastazy, Anatol Anatoliusz, Andrzej, Antoni, Antonin, Apolinary, Apollo, Apoloniusz, Ariel, Arkadiusz, Armand, Armin, Arnold, Aron, Artur, August, Augustyn, Aureliusz
Imiona dla dzieci 2023: B
Baldwin, Baltazar, Barabasz, Barnaba, Bartłomiej, Bartosz, Bazyli, Benedykt, Beniamin, Bernard, Bibian, Błażej, Bogdan, Bogumił, Bogusław, Bohdan, Bolesław, Bonifacy, Borys, Brajan, Brosław, Bruno, Brunon, Bytomir
Imiona dla dzieci 2023: C
Celestyn, Cezariusz, Cezary, Chrystian, Cyprian, Cyrus, Cyryl, Czcibor, Czesław
Imiona dla dzieci 2023: D
Damian, Daniel, Dariusz, Dawid, Delfin, Dionizjusz, Dionizy, Dobromił, Dobromir, Dominik, Donald, Donat, Dorian, Dyzma
Imiona dla dzieci 2023: E
Edgar, Edmund, Edward, Edwin, Egon, Eliasz, Eligiusz, Emil, Emilian, Erazm, Ernest, Erwin, Eryk, Eugeniusz, Eustachy, Euzebiusz
Imiona dla dzieci 2023: F
Fabian, Fabiusz, Faust, Faustyn, Faustynian, Felicjan, Feliks, Ferdynand, Filemon, Filip, Filon, Flawiusz, Florian, Franciszek, Fryderyk
Imiona dla dzieci 2023: G
Gabriel, Gajusz, Gaston, Gaweł, Gawin, Gerald, Gerard, Gerwazy, Gilbert, Ginter, Gotard, Gotfryd, Gracjan, Grzegorz, Gunter, Gustaw, Gwidon
Imiona dla dzieci 2023: H
Hadrian, Hektor, Helmut, Henryk, Herbert, Hiacynt, Hieronim, Hiob, Hipolit, Honoriusz, Horacy, Hubert, Hugo, Hugon
Imiona dla dzieci 2023: I
Ignacy, Igor, Ildefons, Ireneusz, Irydion, Iwo, Izaak, Izajasz, Izydor
Imiona dla dzieci 2023: J
Jacek, Jacenty, Jakub, Jan, January, Janusz, Jarema, Jaromir, Jarosław, Jazon, Jeremi, Jeremiasz, Jerzy, Jędrzej, Joachim, Jonasz, Jonatan, Jordan, Józef, Juda, Julian, Juliusz, Jurand, Justyn, Justynian
Imiona dla dzieci 2023: K
Kacper, Kajetan, Kamil, Karol, Kasjan, Kasjusz, Kastor, Kazimierz, Kewin, Kiejstut, Klaudian, Klaudiusz, Klemens, Klementyn, Kleofas, Kolumb, Konrad, Konstancjusz, Konstanty, Kordian, Kornel, Korneli, Korneliusz, Kryspin, Krystian, Krzesimir, Krzysztof, Ksawery, Kwiryn
Imiona dla dzieci 2023: L
Lambert, Laurentyn, Lawiniusz, Lech, Lechosław, Leokadiusz, Leon, Leonard, Leonid
Imiona dla dzieci 2023: Ł
Łazarz, Łucjan, Łucjusz, Łukasz
Imiona dla dzieci 2023: M
Maciej, Magnus, Makary, Maksym, Maksymilian, Maksymilian, Maksymin, Manfred, Marceli, Marcelin, Marcin, Marcjan, Marcjusz, Marek, Marian, Mariusz, Mateusz, Merkury, Metody, Michał, Mieczysław, Mieszko, Mikołaj, Miłosz, Miron, Mirosław, Mojżesz
Imiona dla dzieci 2023: N
Napoleon, Narcyz, Natalis, Natana, Nestor, Nikodem, Noe, Norbert
Imiona dla dzieci 2023: O
Odon, Odoryk, Odys, Odyseusz, Oktawian, Oktawiusz, Olaf, Olgierd, Olimpiusz, Oliwer, Oliwier, Oliwiusz, Onufry, Orfeusz, Orion, Oskar, Oswald, Otto, Otton, Owidiusz
Imiona dla dzieci 2023: P
Pankracy, Parys, Patrycjusz, Patrycy, Patryk, Paweł, Pelagiusz, Petroniusz, Piotr, Platon, Polikarp, Protazy, Prudencjusz, Prymus, Przemysław, Przesław
Imiona dla dzieci 2023: R
Radosław, Rafał, Rajmund, Rajnold, Remigiusz, Remus, Robert, Roger, Roland, Roman, Romuald, Rudolf, Ryszard
Imiona dla dzieci 2023: S
Samuel, Sebastian, Seweryn, Siemowit, Sławomir, Sobiesław, Stanisław, Stefan, Sylwan, Sylwester, Szczepan, Szymon
Imiona dla dzieci 2023: Ś
Ścibor, Świętosław
Imiona dla dzieci 2023: T
Tadeusz, Temistokles, Teodor, Teofil, Tobiasz, Tomasz, Tomir, Tristan, Tycjan, Tymon, Tymoteusz, Tytus
Imiona dla dzieci 2023: U
Ulryk, Ursus, Ursyn
Imiona dla dzieci 2023: W
Wacław, Walenty, Walentyn, Walerian, Waleriusz, Walery, Walter, Wawrzyniec, Wergiliusz, Werner, Wespazjan, Wieńczysław, Wiesław, Wigiliusz, Wiktorian, Wiktoryn, Wilhelm, Wincenty, Winicjusz, Wirgiliusz, Wirginiusz, Wiron, Wisław, Witalis, Witkor, Witold, Władysław, Włodzimierz, Włodzimir, Włodzisław, Wocjech, Wolfgang, Wyszemir, Wyszesław
Imiona dla dzieci 2023: Z
Zachariasz, Zachary, Zawisza, Zbigniew, Zbysław, Zdzisław, Zenobiusz, Zenon, Ziemowit, Zygfryd, Zygmunt
Imiona dla dzieci 2023: Ż
Żelisław
Muzotok - 5 Deresza - Wolska
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