Imiona dla dzieci 2023. Popularne, rzadkie i piękne imiona dla chłopców i dziewczynek [LISTA IMION DLA DZIECI] 10.05.2023

red.
Imiona dla dzieci 2023. Sprawdź najpopularniejsze imiona dla chłopców i dziewczynek [PROPOZYCJE]
Imiona dla dzieci 2023. Sprawdź najpopularniejsze imiona dla chłopców i dziewczynek [PROPOZYCJE] pixabay.com
Zobacz galerię (3 zdjęcia)
Imiona dla dzieci 2023. Najchętniej wybierane imiona w 2022 roku to Zofia oraz Antoni. Oprócz imienia Zofia, dla dziewczynek najchętniej wybierano imiona Zuzanna oraz Hanna. Najczęściej wybierane imiona dla chłopców to Antoni, Jan i Aleksander. Szukasz imienia dla dziecka? Sprawdź propozycje popularnych i rzadkich imion dla chłopców i dziewczynek [BAZA IMION DLA DZIECI]

Imiona dla dzieci 2023 [BAZA IMION DLA DZIECI]

Imiona dla dziewczynek 2023: A

Abigail, Ada, Adela, Adelajda, Adriana, Adrianna, Afrodyta, Agata, Agnieszka, Aida, Aisza, Aldona, Aleksa, Aleksandra, Aleksja, Alfreda, Alicja, Alina, Amalia, Amanda, Amelia, Amonaria, Anastazja, Anatola, Anatolia, Andrea, Andżela, Andżelika, Aneta, Angela, Angelika, Angelina, Aniela, Anita, Anna, Antonina, Apolonia, Arabela, Ariadna, Ariela, Arkadia, Arleta, Augustyna, Aurelia, Aurora

Imiona dla dzieci 2023: B

Balbina, Balladyna, Barbara, Beata, Beatrycze, Berenika, Bernadeta, Bernarda, Bianka, Bibiana, Blanka, Bogdana, Bogna, Bogumiła, Bogusława, Bohdana, Bolesława, Bona, Bonifacja, Bożena, Brenda, Bronisława, Brygida

Imiona dla dzieci 2023: C

Carmen, Cecylia, Celestyna, Celia, Celina, Cyntia, Cyryla, Czcibora, Czesława

Imiona dla dzieci 2023: D

Dagmara, Dagna, Dalia, Daniela, Danuta, Daria, Dawida, Dąbrówka, Delfina, Diana, Dionizja, Dobrawa, Dobromiła, Dobromira, Dolores, Dominika, Donata, Dorota

Imiona dla dzieci 2023: E

Edmunda, Edwarda, Edwina, Edyta, Eleonora, Eligia, Eliza, Elwira, Elza, Elżbieta, Emanuel, Emanuela, Emilia, Emiliana, Emma, Erazma, Erwina, Eryka, Esmeralda, Estera, Eufemia, Eugenia, Eulalia, Euzebia, Ewa, Ewelina

Imiona dla dzieci 2023: F

Fabia, Fabiana, Fabiola, Fausta, Faustyna, Felicja, Felicyta, Feliksa, Filipa, Filomena, Flawia, Flora, Florencja, Florentyna, Franciszka, Fryda, Fryderyka

Imiona dla dzieci 2023: G

Gabriela, Gaja, Galla, Genowefa, Gerarda, Gerda, Gertruda, Ginewra, Gizela, Gloria, Gosława, Gracja, Gracjana, Grażyna, Greta, Gustawa

Imiona dla dzieci 2023: H

Halina, Hanna, Helena, Helga, Henryka, Hermenegilda, Hiacynta, Hieronima, Hipolita, Honorata

Imiona dla dzieci 2023: I

Ida, Iga, Ignacja, Ildefonsa, Ilona, Inga, Irena, Irma, Irmina, Iryda, Ismena, Iwona, Izaura, Izolda, Izydora

Imiona dla dzieci 2023: J

Jadwiga, Jagna, Jagoda, Janina, Jaromira, Jerosława, Joachima, Joanna, Jolanta, Jordana, Jowita, Józefa, Józefina, Judyta, Julia, Julianna, Julita, Justyna

Imiona dla dzieci 2023: K

Kaja, Kajetana, Kalina, Kalista, Kamila, Karina, Karola, Karolina, Kasandra, Kasjana, Katarzyna, Kazimiera, Kinga, Kira, Klara, Klarysa, Klaudia, Klaudyna, Klementyna, Kleopatra, Klotylda, Kolumba, Konstancja, Konstantyna, Kornelia, Kryspina, Krystiana, Krystyna, Krzysztofa, Ksawera, Ksenia, Ksymena, Kunegunda, Kwiryna

Imiona dla dzieci 2023: L

Larysa, Laura, Laurentyna, Lawinia, Lea, Lechosława, Lena, Leokadia, Leona, Leonarda, Leoncja, Leonida, Leopolda, Lesława, Letycja, Lidia, Ligia, Lilia, Lilla, Lina, Linda, Liwia, Longina, Loreta, Lucyna, Ludmiła, Ludomiła, Ludwika, Luiza, Lukrecja, Lutosława

Imiona dla dzieci 2023: Ł

Łucja, Łucjana

Imiona dla dzieci 2023: M

Magdalena, Maja, Maksyma, Maksymina, Malina, Malwina, Małgorzata, Marcela, Marcelina, Marcja, Marcjanna, Maria, Marianna, Mariola, Marlena, Marta, Martyna, Maryla, Maryna, Marzanna, Marzena, Matylda, Melisa, Michalina, Mieczysława, Milena, Mirela, Miriam, Mirosława, Monika

Imiona dla dzieci 2023: N

Nadia, Nadzieja, Natalia, Natasza, Nela, Nikola, Nikoleta, Nina, Noemi, Nonna, Norberta

Imiona dla dzieci 2023: O

Oda, Odeta, Ofelia, Oksana, Oktawia, Olga, Olimpia, Oliwia, Oriana, Oswalda, Otylia, Owidia

Imiona dla dzieci 2023: P

Palmira, Paloma, Pamela, Patrycja, Paula, Pelagia, Penelopa, Petronela, Petronia, Pola, Poliana, Polianna, Przemysława, Przesława

Imiona dla dzieci 2023: R

Rachela, Radosława, Rajmunda, Ramona, Rebeka, Regina, Remigia, Renata, Roksana, Roma, Romana, Romualda, Rozalia, Róża, Rudolfa, Rudolfina, Ryszarda

Imiona dla dzieci 2023: S

Sabina, Salomea, Sancja, Sara, Serena, Sława, Sławomira, Sobiesława, Stanisława, Stefania, Stella, Sybilla, Sylwana, Sylwestra, Sylwia

Imiona dla dzieci 2023: Ś

Ścibora, Śnieżka, Świetlana, Świętosława

Imiona dla dzieci 2023: T

Tamara, Telimena, Teodora, Teresa, Tina, Tomira, Tomisława, Tycjana, Tymona

Imiona dla dzieci 2023: U

Ulryka, Urszula

Imiona dla dzieci 2023: W

Wacława, Walentyna, Waleria, Waleriana, Wanda, Wanesa, Wanessa, Wegilia, Weronika, Wiara, Wiesława, Wiktoria, Wiktoriana, Wiktorianna, Wiktoryna, Wilhemina, Wiloa, Wioleta, Wirgilia, Wirginia, Wisława, Witolda, Władysława, Wyszesława

Imiona dla dzieci 2023: Z

Zbigniewa, Zbysława, Zdzisława, Zenobia, Zenona, Zoe, Zofia, Zuzanna, Zygfryda, Zyta

Imiona dla dzieci 2023: Ż

Żaklina, Żaneta, Żanna

Imiona dla dzieci 2023. Imiona dla chłopców

Imiona dla dzieci 2023: A

Abel, Adam, Adolf, Adrian, Agaton, Alan, Albert, Albin, Aleksander, Aleksy, Alfred, Alwin, Amadeusz, Amand, Ambroży, Amon, Amonariusz, Anastazy, Anatol Anatoliusz, Andrzej, Antoni, Antonin, Apolinary, Apollo, Apoloniusz, Ariel, Arkadiusz, Armand, Armin, Arnold, Aron, Artur, August, Augustyn, Aureliusz

Imiona dla dzieci 2023: B

Baldwin, Baltazar, Barabasz, Barnaba, Bartłomiej, Bartosz, Bazyli, Benedykt, Beniamin, Bernard, Bibian, Błażej, Bogdan, Bogumił, Bogusław, Bohdan, Bolesław, Bonifacy, Borys, Brajan, Brosław, Bruno, Brunon, Bytomir

Imiona dla dzieci 2023: C

Celestyn, Cezariusz, Cezary, Chrystian, Cyprian, Cyrus, Cyryl, Czcibor, Czesław

Imiona dla dzieci 2023: D

Damian, Daniel, Dariusz, Dawid, Delfin, Dionizjusz, Dionizy, Dobromił, Dobromir, Dominik, Donald, Donat, Dorian, Dyzma

Imiona dla dzieci 2023: E

Edgar, Edmund, Edward, Edwin, Egon, Eliasz, Eligiusz, Emil, Emilian, Erazm, Ernest, Erwin, Eryk, Eugeniusz, Eustachy, Euzebiusz

Imiona dla dzieci 2023: F

Fabian, Fabiusz, Faust, Faustyn, Faustynian, Felicjan, Feliks, Ferdynand, Filemon, Filip, Filon, Flawiusz, Florian, Franciszek, Fryderyk

Imiona dla dzieci 2023: G

Gabriel, Gajusz, Gaston, Gaweł, Gawin, Gerald, Gerard, Gerwazy, Gilbert, Ginter, Gotard, Gotfryd, Gracjan, Grzegorz, Gunter, Gustaw, Gwidon

Imiona dla dzieci 2023: H

Hadrian, Hektor, Helmut, Henryk, Herbert, Hiacynt, Hieronim, Hiob, Hipolit, Honoriusz, Horacy, Hubert, Hugo, Hugon

Imiona dla dzieci 2023: I

Ignacy, Igor, Ildefons, Ireneusz, Irydion, Iwo, Izaak, Izajasz, Izydor

Imiona dla dzieci 2023: J

Jacek, Jacenty, Jakub, Jan, January, Janusz, Jarema, Jaromir, Jarosław, Jazon, Jeremi, Jeremiasz, Jerzy, Jędrzej, Joachim, Jonasz, Jonatan, Jordan, Józef, Juda, Julian, Juliusz, Jurand, Justyn, Justynian

Imiona dla dzieci 2023: K

Kacper, Kajetan, Kamil, Karol, Kasjan, Kasjusz, Kastor, Kazimierz, Kewin, Kiejstut, Klaudian, Klaudiusz, Klemens, Klementyn, Kleofas, Kolumb, Konrad, Konstancjusz, Konstanty, Kordian, Kornel, Korneli, Korneliusz, Kryspin, Krystian, Krzesimir, Krzysztof, Ksawery, Kwiryn

Imiona dla dzieci 2023: L

Lambert, Laurentyn, Lawiniusz, Lech, Lechosław, Leokadiusz, Leon, Leonard, Leonid

Imiona dla dzieci 2023: Ł

Łazarz, Łucjan, Łucjusz, Łukasz

Imiona dla dzieci 2023: M

Maciej, Magnus, Makary, Maksym, Maksymilian, Maksymilian, Maksymin, Manfred, Marceli, Marcelin, Marcin, Marcjan, Marcjusz, Marek, Marian, Mariusz, Mateusz, Merkury, Metody, Michał, Mieczysław, Mieszko, Mikołaj, Miłosz, Miron, Mirosław, Mojżesz

Imiona dla dzieci 2023: N

Napoleon, Narcyz, Natalis, Natana, Nestor, Nikodem, Noe, Norbert

Imiona dla dzieci 2023: O

Odon, Odoryk, Odys, Odyseusz, Oktawian, Oktawiusz, Olaf, Olgierd, Olimpiusz, Oliwer, Oliwier, Oliwiusz, Onufry, Orfeusz, Orion, Oskar, Oswald, Otto, Otton, Owidiusz

Imiona dla dzieci 2023: P

Pankracy, Parys, Patrycjusz, Patrycy, Patryk, Paweł, Pelagiusz, Petroniusz, Piotr, Platon, Polikarp, Protazy, Prudencjusz, Prymus, Przemysław, Przesław

Imiona dla dzieci 2023: R

Radosław, Rafał, Rajmund, Rajnold, Remigiusz, Remus, Robert, Roger, Roland, Roman, Romuald, Rudolf, Ryszard

Imiona dla dzieci 2023: S

Samuel, Sebastian, Seweryn, Siemowit, Sławomir, Sobiesław, Stanisław, Stefan, Sylwan, Sylwester, Szczepan, Szymon

Imiona dla dzieci 2023: Ś

Ścibor, Świętosław

Imiona dla dzieci 2023: T

Tadeusz, Temistokles, Teodor, Teofil, Tobiasz, Tomasz, Tomir, Tristan, Tycjan, Tymon, Tymoteusz, Tytus

Imiona dla dzieci 2023: U

Ulryk, Ursus, Ursyn

Imiona dla dzieci 2023: W

Wacław, Walenty, Walentyn, Walerian, Waleriusz, Walery, Walter, Wawrzyniec, Wergiliusz, Werner, Wespazjan, Wieńczysław, Wiesław, Wigiliusz, Wiktorian, Wiktoryn, Wilhelm, Wincenty, Winicjusz, Wirgiliusz, Wirginiusz, Wiron, Wisław, Witalis, Witkor, Witold, Władysław, Włodzimierz, Włodzimir, Włodzisław, Wocjech, Wolfgang, Wyszemir, Wyszesław

Imiona dla dzieci 2023: Z

Zachariasz, Zachary, Zawisza, Zbigniew, Zbysław, Zdzisław, Zenobiusz, Zenon, Ziemowit, Zygfryd, Zygmunt

Imiona dla dzieci 2023: Ż

Żelisław

Muzotok - 5 Deresza - Wolska

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Dzieje się w Polsce i na świecie – czytaj na i.pl

Polecane oferty

kup teraz

sinsay

Sinsay - Sukienka mini z bufiastymi rękawami - Wielobarwny

Sukienka mini z bufiastymi rękawami

79,99 zł65,99 zł

kup teraz

sinsay

Sinsay - Sukienka mini w kwiaty - Wielobarwny

Sukienka mini w kwiaty

79,99 zł65,99 zł

kup teraz

sinsay

Sinsay - Sukienka babydoll Ulica Sezamkowa - Beżowy

Sukienka babydoll Ulica Sezamkowa

25,99 zł13,99 zł

kup teraz

sinsay

Sinsay - Sukienka mini dzianinowa - Różowy

Sukienka mini dzianinowa

59,99 zł29,99 zł

kup teraz

sinsay

Sinsay - Sukienka mini ze wzorem - Wielobarwny

Sukienka mini ze wzorem

69,99 zł29,99 zł

kup teraz

sinsay

Sinsay - Sukienka z bufiastymi rękawami - Wielobarwny

Sukienka z bufiastymi rękawami

49,99 zł29,99 zł
Materiały promocyjne partnera

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 18

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

?
2017-10-29T21:49:40 01:00, Sławka:

Mam opinię, że powinniśmy doceniać polskie imiona pochodzącymi od naszych przodków! Słowiańskie imiona muszą znowu wrócić do obiegu . Przecież wiele naszych mam, ojców, dziadków i babć tak się nazywa. Bolesława, Stanisław, Czesława, Władysław, Mirosława, Radosław, Przemysława... Te wszystkie imiona są piękne i kultywują polską tradycję! Będzie wielka szkoda, że zapomnimy o nich. Nadanie imienia powinno być wyrazem szacunku dla naszych przodków!

3 sierpnia, 23:17, Takaja:

No ja miałam pradziada Alfonsa...Ale jakoś nie chcę powielać tego imienia

Dobrze że nie Adolf.

T
Takaja
2016-12-14T12:51:19 01:00, Wojak:

Wygląda na to, że Polacy nie są antysemitami i na potęgę nadają dzieciom imiona hebrajskie (żydowskie). Szymon, Jakub i Maciej rzeczywiście są bowiem pochodzenia hebrajskiego (żydowskiego) .Jan także jest imieniem pochodzenia hebrajskiego od słów Jehu (Jahwe) i channah (łaska). Słowiańskie imiona są niestety na wymarciu.

Jakoś nie widzę tego w mojej okolicy.Czesto słyszę że ktoś nadaje imię słowiańskie.Np.Bozydar,czy Dobrochna... Problem w tym że księża nie chcą chrzcić takimi imionami.Sama miałam problem z nadaniem imienia Mariusz.Ksiadz nie ochrzcił bo nie katolickie i patrona nie ma.Olalam chrzest bo żydowskiego imienia nie dam.

T
Takaja
2017-03-24T15:27:30 01:00, dama:

dlaczego nie ma sandry

Bo to imię dla psa.Chwilowo było modne przez pseudonim piosenkarki

T
Takaja
2017-10-29T21:49:40 01:00, Sławka:

Mam opinię, że powinniśmy doceniać polskie imiona pochodzącymi od naszych przodków! Słowiańskie imiona muszą znowu wrócić do obiegu . Przecież wiele naszych mam, ojców, dziadków i babć tak się nazywa. Bolesława, Stanisław, Czesława, Władysław, Mirosława, Radosław, Przemysława... Te wszystkie imiona są piękne i kultywują polską tradycję! Będzie wielka szkoda, że zapomnimy o nich. Nadanie imienia powinno być wyrazem szacunku dla naszych przodków!

No ja miałam pradziada Alfonsa...Ale jakoś nie chcę powielać tego imienia

T
Takaja
2017-11-06T19:17:14 01:00, imie-dziecka.pl:

A my proponujemy dobierać imię do nazwiska. Często "dziwnie" brzmiące imiona po zestawieniu z nazwiskiem brzmią cudnie. Mamy do tego automat, sprawdź sam, zapraszamy!

Tak...znam Oliviera Kaszę i Jessike Bober

T
Takaja
Jak można dzieci upośledzać niektórymi imionami???
R
RAKARZ
ja swojemu dałem JAN ALWAREZ von ZIUTA MAKOWIECKI
B
Bolcia
A gdzie Bogdan, Derwan, Sambor, Nadar i Radzimir? Trudno sie pozniej dziwic, ze Polacy wybieraja tylko 20-scia imion w kolko i na okroglo. Hipolity i Hieronimy znalazly sie na listach, a typowo polski i znany Bogdan zostal pominiety. Kto placi tej redakcji, zeby promowac zagraniczne imiona?
B
Bolcia
Wstyd ile polskich/rodzimych imion nie podali takich jak Dobrochna, Radochna, Nawojka, Samboja, Mojmira, Tolislawa (Tola) itd. Promuje zagraniczne imiona zamiast dac wiekszy wybor polskich imion.
t
tola
kumam to
J
Jola
A gdzie imię dla chłopca Zorian?Jest w kalendarzach rozbudowanych 15 października!
i
imie-dziecka.pl
A my proponujemy dobierać imię do nazwiska. Często "dziwnie" brzmiące imiona po zestawieniu z nazwiskiem brzmią cudnie. Mamy do tego automat, sprawdź sam, zapraszamy!
S
Sławka
Mam opinię, że powinniśmy doceniać polskie imiona pochodzącymi od naszych przodków! Słowiańskie imiona muszą znowu wrócić do obiegu . Przecież wiele naszych mam, ojców, dziadków i babć tak się nazywa. Bolesława, Stanisław, Czesława, Władysław, Mirosława, Radosław, Przemysława... Te wszystkie imiona są piękne i kultywują polską tradycję! Będzie wielka szkoda, że zapomnimy o nich. Nadanie imienia powinno być wyrazem szacunku dla naszych przodków!
p
paula
Kalina- śliczne rzadkie imię
d
dama
dlaczego nie ma sandry
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska
Dodaj ogłoszenie