Imiona dla dziewczynek 2021: oryginalne, popularne i rzadkie imię żeńskie dla dziewczynki [LISTA IMION] 17.06.2021

NOWE Cel reprezentacji Polski? Nie przegrać z Hiszpanią. Co trzeba poprawić po Słowacji, żeby osiągnąć remis?

Euro 2020 miało być dla nas zupełnie innym turniejem niż mundial sprzed trzech lat. Niestety na tę chwilę wiele wskazuje, że znowu po fazie grupowej pojedziemy do domu. Według modelu „The Analyst” po porażce ze Słowacją piłkarze Paulo Sousy mają już tylko 19,74 proc. szans na awans do kolejnej rundy. Kluczowy jest mecz z Hiszpanią i zdobycie tam choćby punktu, co może nie graniczy z cudem, ale będzie piekielnie ciężkim zadaniem. Zanim jednak Polacy wyjdą na La Cartuja Stadium w Sewilli muszą sporo poprawić, żeby w ogóle móc myśleć o korzystnym rezultacie w sobotę.