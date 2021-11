Inwałd. Dwie kolizje na DK 52 ul. Wadowickiej w ciągu zaledwie dwóch godzin [ZDJĘCIA] Monika Pawłowska

Dwie godziny później, tym razem w sąsiedztwie zajazdu „Złota rybka”, zderzyły się dwa samochody osobowe. Małopolskie Drogi/Paweł Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Do dwóch zdarzeń drogowych na drodze krajowej nr 52 (ul. Wadowickiej) w Inwałdzie, doszło we wtorek 23 listopada 2021 r. I to zaledwie w ciągu dwóch godzin. Na szczęście nikt nie został ranny.