Jagodzianki, czyli pyszne bułeczki z jagodami. Przepis Koła Gospodyń Wiejskich

Lato bez jagodzianek? Nigdy w życiu! Te słodkie bułki drożdżowe z nadzieniem z jagód to po prostu smak lata! Zobaczcie przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej.

Składniki na ciasto

1 kg maki

3 jajka

10 dag drożdży

¾ szklanki cukru

½ litra ciepłego mleka

1 cukier wanilinowy

2 łyżki śmietany

2 łyżki oleju

1 kostka margaryny

1 kg jagód

Kruszonka

½ szklanki mąki

5 dag masła

¼ szklanki cukru pudru

Dodatkowo

1 jajko do posmarowania bułeczek



Wykonanie

Zarobić rozczyn z maki, cukru, mleka i drożdży, składniki wymieszać i pozostawić do wyrośnięcia. Do rozczynu dodać ubite z cukrem jajka, pozostałą mąkę, olej i cukier wanilinowy, śmietanę i rozpuszczoną margarynę. Ciasto dobrze wyrobić i zostawić do wyrośnięcia.

Następnie rozwałkować na grubość około 1 cm i wykrawać szklanką krążki, na środek ułożyć jagody zlepić i uformować kulkę, ponownie pozostawić do wyrośnięcia. Wrośnięte bułeczki posmarować roztrzepanym jajkiem i posypać kruszonką.

Piec w temperaturze 180 stopni około 20 minut na złoty kolor.