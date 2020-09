Jakie znaczenie ma numer Twojego mieszkania? Jak oddziałuje na życie mieszkańców? Sprawdź! 9.09

Jak rozpoznać ukryte znaczenie numeru mieszkania lub domu?

W przypadku domów lub mieszkań o numerach 1-9 sytuacja jest prosta. Komplikuje się dopiero przy dwucyfrowych numerach. Co wtedy zrobić? To bardzo proste! Należy dodać wszystkie cyfry całego adresu, aż do momentu, w którym uzyskamy pojedynczą cyfrę.

Tak więc jeśli przykładowo mieszkasz pod numerem 48 - dodaj 4+8=12, następnie dodaj 1+2=3. Oznacza to, że wibracja liczby twojego mieszkania lub domu to 3.

