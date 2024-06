Jankowice. Trwa rozbiórka starego mostu nad Wisłą na DW 781. Kierowcy jeżdżą tymczasową przeprawą. Zobacz zdjęcia i wideo

Budowa mostu oraz obwodnicy Jankowic i Olszyn to niezwykle ważne dla regionu inwestycje. Babice i Zator to prężnie rozwijające się gminy, gdzie powstały strefy gospodarcze oraz atrakcje turystyczne przyciągające miliony gości. Droga wojewódzka 781 po stronie gminy Babice biegnie obecnie przez centa Jankowic i Olszyn. Mieszkańcy tych wsi od lat apelowali o budowę nowej drogi, która pozwoli wyprowadzić ruch z centrum. Jeździ tamtędy wiele samochodów ciężarowych, a także mnóstwo turystów do Energylandii i innych parków rozrywki oraz w góry.

Obecnie trwają prace związane z budową mostu na Wiśle. Od 2020 roku obowiązywał tam ruch wahadłowy z uwagi na pogarszający się stan techniczny. Przeprowadzona ekspertyza wykazała, że nie wystarczy remont, lecz konieczna jest przebudowa. Zanim stary został wyłączony z użytku powstała przeprawa tymczasowa, z której mogą korzystać piesi, rowerzyści oraz samochody o wadze do 40 ton. Dzięki temu inwestycja nie spowoduje większych utrudnień w ruchu, a wręcz przeciwnie. Teraz odbywa się on tam płynniej. Budowlańcy przystąpili już do rozbiórki starego mostu. Prace postępują bardzo sprawnie, prowadzone są także w weekendy.

Trwa rozbiórka starego mostu nad Wisłą na DW 781 w Jankowicach Sławomir Bromboszcz

Nowy most stanowić będzie komfortową przeprawę przez Wisłę. Będzie miał ponad 12 metrów szerokości oraz posiadać jednostronny chodnik z ciągiem pieszo-rowerowym powiązanym z istniejącą Wiślaną Trasą Rowerową. Inwestycja warta 69 mln zł ma zakończyć się w pierwszej połowie 2025 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie środki na jej realizację pozyskał w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.