Jaroszowice. Pościg za dilerem narkotykowym. Ścigany wjechał do rowu, jeden z poszukiwanych uciekł

Do zdarzenia doszło w środę (25.08.2021), późnym wieczorem, na drodze krajowej nr 28 w Jaroszowicach k. Wadowic.

Od strony Wadowic trwał tam policyjny pościg za samochodem. Zakończył się on w pobliskich Jaroszowicach, gdzie ścigany pojazd wypadł z drogi i wjechał do przydrożnego rowu. Wcześniej miał też się zderzyć z nieoznakowanym samochodem policji.