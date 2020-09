Nie Giewont, nie Rysy ani nawet nie Rusinowa Polana... Tegoroczne wakacje pokazały, że w Tatrach jest nowe miejsce, na punkcie którego dosłownie zwariowali Instagramerzy! To Jaskinia Mylna a dokładnie jedno z "Okien Pawlikowskiego" czyli malownicza grota skalna z której rozpościera się przepiękny widok na okoliczne szczyty. Po tym jak w internecie ogłoszono, że to jedno z najlepszych w Tatrach zdjęć na robienie "sweetfotek" i innych zdjęć do mediów społecznościowych tą część Doliny Kościeliskiej dosłownie okupują turyści z aparatami w ręce. Musimy jednak przyznać, że faktycznie zdjęcie w takim miejscu to jest coś!Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNEZOBACZ ZDJĘCIA >>>