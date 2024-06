Jedziesz do Zakopanego? Czeka się nie lada przeprawa na wjeździe do miasta ZDJĘCIA

- To koszmar. Ja ma zrobionych wiele rezerwacji gości zza granicy. I oni mają największy problem tutaj. Nawigacja ich prowadzi inaczej, objazdy są zrobione inaczej. Przyjeżdżają do mnie i narzekają, że ciężko znaleźć nasz ośrodek. Koszmar jakiś – żali się mężczyzna. Wielu pieszych błądzi próbując dojść na Ustup i idą wprost przez plac budowy.

W ramach inwestycji powstaje podwójne rondo. Pierwsze, jadąc od strony Nowego Targu, budowane jest na skrzyżowaniu DK47 (ul. Kasprowicza) z ul. Wojdyły. GDDKiA zapowiada, że będzie to rondo turbinowe, co ma pozwolić na płynny przejazd w trzech kierunkach - do centrum Zakopanego, do Poronina i na Olczę. Na rondzie będą też dwa zjazdy indywidualne, pozwalające na włączenie się do ruchu mieszkańców okolicznych posesji.

Drugie rondo powstaje 50 metrów dalej, na skrzyżowaniu ul. Kasprowicza z ul. Ustup. Dzięki jego budowie poprawi się połączenie drogi krajowej z Ustupem i Harendą.

W ramach inwestycji powstaną także dwa przejścia dla pieszych – na ul. Kasprowicza przed każdym z rond. Trzecie będzie zlokalizowane w miejscu dotychczasowego na ul. Ustup. Po północnej stronie DK47 powstanie chodnik. GDDKiA przebuduje infrastrukturę techniczną i zatoki autobusowe, zbudujemy też nowe oświetlenie i odwodnienie.