Jest pomysł na rozładowanie kolejek na Zakrzówku. Krakowianie mają mieć pierwszeństwo

- Projekt uchwały przewiduje, by pierwszeństwo w wejściu na kąpielisko mieli mieszkańcy posiadający Kartę Krakowską. To pomogłoby w rozładowaniu kolejek na Zakrzówek - przekonuje radna Agnieszka Pogoda-Tota (Platforma Obywatelska).

Karta Krakowska to program lojalnościowy Miasta Krakowa, w ramach którego został utworzony system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień dla mieszkańców.

Do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są osoby spełniające co najmniej jeden z warunków:

są zameldowane na pobyt stały na terenie Krakowa,

rozliczają w Krakowie podatek dochodowy od osób fizycznych.

Do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są także dzieci osób, o których mowa powyżej, w wieku do 18. roku życia oraz osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie, w wieku do 18. roku życia, wychowawcy oraz dyrektorzy tych placówek.