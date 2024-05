Jest porozumienie władz Uniwersytetu Jagiellońskiego i protestujących w "Kamionce". Studenci mają opuścić akademik do 29 maja do godz. 14.00 Aleksandra Łabędź

Jest porozumienie władz Uniwersytetu Jagiellońskiego i protestujących w "Kamionce". Studenci mają opuścić akademik do 29 maja do godz. 14.00 Aleksandra Łabędź

Wspólne stanowisko władz Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studentów UJ z Koła Młodych zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym „Inicjatywa Pracownicza” zostało ustalone podczas spotkania Uczelnianej Rady Samorządu Studentów w dniu 27 maja 2024 r. a podpisane przez strony 28 maja br. Władze UJ zobowiązały się m.in. do tego, że zlecą niezależną wycenę remontu w budynku „Kamionka” oraz ustalą liczbę uprawnionych osób zainteresowanych zamieszkaniem w byłym akademiku. Protestujący z kolei nie poniosą odpowiedzialności dyscyplinarnej za branie udziału w okupacji "Kamionki". Wszystkie protestujące osoby mają opuścić budynek do dnia 29 maja br. do godz. 14.00.