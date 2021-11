Jest wstępne porozumienie Krakowa z rządem w sprawie igrzysk europejskich. Będą pieniądze na remont stadionu Wisły i nowy tor kajakowy Piotr Tymczak

W ramach przygotowań do igrzysk europejskich ma zostać wyremontowany Stadion Miejski im. H. Reymana, na którym mecze rozgrywają piłkarze Wisły Kraków. Anna Kaczmarz

W piątek, 5 listopada, w Warszawie odbyły się rozmowy odnośnie współorganizacji przez Kraków z Małopolską i Śląskiem igrzysk europejskich w 2023 r. Rząd zobowiązał się do sfinansowania rozbudowy lub przebudowy infrastruktury sportowej. Ostateczna decyzja, czy Kraków przyłączy się do organizacji sportowej imprezy ma zapaść do końca 2021 r. W magistracie wyjaśniają, że jest ona uzależniona od wsparcia z budżetu państwa pozostałych przedsięwzięć infrastrukturalnych oczekiwanych przez miasto.