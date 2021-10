Jetson One na Pustyni Błędowskiej! Pierwszy oktokopter produkowany w Europie już w seryjnej produkcji! 31.10.2021 Paweł Mocny

Pamiętacie "Powrót do przeszłości"? Wizja latających samochodów i deskorolek właśnie zaczyna się spełniać. Do seryjnej produkcji trafił oktokopter Jetson One, czyli jednoosobowy pojazd latający. Głównym konstruktorem urządzenia jest Polak, Tomasz Patan. Firma Jetson AB opublikowała film przedstawiający możliwości urządzenia. Został on nagrany w powiecie olkuskim, a konkretnie na Pustyni Błędowskiej.