Justyna Haberka z Olkusza, Polska Miss 2023, została piosenkarką. Nagrała singiel "Brakuje mi ciebie". Premiera 21 czerwca

- Tekst piosenki maluje obraz lata, podróży przez Polskę - od wielkiego miasta, przez malownicze Mazury i górskie krajobrazy, aż po powrót do ukochanego, który czeka z niecierpliwością opowiada Justyna Haberka. Ma nadzieję, że refren "Brakuje mi Ciebie, brakuje Cię tu, brakuje mi Ciebie, wracam już" zagości w sercach słuchaczy.

Nowy singiel Justyny Haberki "Brakuje mi Ciebie” opowiada o miłości i pragnieniu powrotu do ukochanej osoby.

Polska Miss 2023 Justyna Haberka nagrała piosenkę

W teledysku do utworu w roli głównej wystąpiła piękna Justyna, a towarzyszy jej Adrian Nkwamu, uczestnik 11. edycji TOP MODEL TVN oraz wicemister Polski 2020.

Jak przekonuje biuro konkursu Polska Miss, utwór powstał przy współpracy z osobami znanymi już w świecie muzycznym, za słowa do singla odpowiada Adam Kubera (uczestnik The Voice Kids 2), który jest również współtwórcą muzyki wraz z Pawłem Turem. Współproducentem singla jest również Szymon Frąckowiak (multi-diamentowy producent muzyczny współpracujący wcześniej m.in. ze Smolastym, Matą) który opowiadał też za mastering.

Kim jest Justyna Haberka?

Jak czytamy w jej notce biograficznej: "Justyna jest artystką, która potrafi zainspirować i poruszyć serca swoim śpiewem. Jej muzyka to nie tylko dźwięki, ale i emocje, które przelewają się przez jej kompozycje, tworząc unikalne i porywające utwory. Każdy jej występ to niezapomniane przeżycie, pełne pasji i dynamiki, co sprawia, że jej twórczość zyskuje coraz szersze grono oddanych fanów.

W swojej muzycznej podróży Justyna Haberka łączy siłę, wrażliwość i artystyczną wolność, tworząc piosenki, które są odbiciem jej samej – pełnej życia, niepowtarzalnej i zawsze dążącej do realizacji swoich marzeń."