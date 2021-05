Justyna ŻYŁA zmieniła wygląd. Trudno ją poznać w nowej fryzurze. Już nie jest blondynką [ZDJĘCIA] 11.05.2021

Gmina Oświęcim. Szeroki strumień ścieków spływa do starorzecza a potem do Wisły w Babicach. Czyja to rura i ścieki? [ZDJĘCIA, WIDEO]

Mieszkańcy Babic w gminie Oświęcim, są zaniepokojeni ściekami wypływającymi z tajemniczej rury przy ul. Starowiślnej, wprost do starorzecza, a potem do Wisły. - Jestem przerażony tym co zobaczyłem i poczułem – mówi Sławomir Formas, mieszkaniec Babic. O sytuacji niezwłocznie powiadomił Towarzystwo na rzecz Ziemi i naszą redakcję. Dlaczego nie zostały odprowadzone do wybudowanej kosztem 6 mln zł kanalizacji sanitarnej? Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE