Juwenalia Krakowskie 2023: AGH, UEK, UJ, PK. Kto wystąpi na Juwenaliach w Krakowie? Data, miejsce, bilety 10.05.23

Juwenalia to przede wszystkim Święto Studentów – to oni są głównymi (choć nie jedynymi) adresatami wydarzenia, organizowanego przez największe krakowskie uczelnie. Od lat cieszą się one gigantyczną popularnością nie tylko ze względu na świetne koncerty, ale również wyjątkowy, studencki klimat i niepowtarzalną atmosferę.

Tegoroczna edycja Juwenaliów Krakowskich nie zawodzi! Szykują się intensywne dni, pełne muzycznych niespodzianek i świetnej zabawy, okraszonej... hektolitrami piwa. Co chyba nie powinno nikogo dziwić – w końcu to studenckie święto...!