Juwenalia Krakowskie. Studenci (także z dawnych lat) bawili się podczas koncertów Lady Pank i Pidżamy Porno! ZDJĘCIA

Podczas JuwePiątku, który nastąpił po dość intensywnym studenckim czwartku, 17 maja nadszedł czas na podróż w czasie. Ze względu na występ kultowej grupy Lady Pank, dla wielu była to okazja do przeniesienia się w czasie do młodzieńczych lat.

Koncerty w Strefie Polibuda, zlokalizowanej na Lotnisku Rakowice Czyżyny, rozpoczął występ utalentowanych artystów z grupy Lordofon. Następnie na scenie pojawił się zespół Pidżama Porno, który porwał tłumy do zabawy! A na koniec przyszedł czas na odrobinkę nostalgii, którą wprowadził Lady Pank, wykonując swoje najbardziej kultowe utwory. I tym razem nie zabrakło romantycznego "Zawsze tam gdzie ty" czy kultowej "Kryzysowej narzeczonej". Klimat koncertu był naprawdę wyjątkowy, nic dziwnego - publiczność naprawdę dopisała!