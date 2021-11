Kalendarz dni wolnych 2022. Kiedy wypadają święta? Jak zaplanować urlop? W 2022 roku będziemy mieć aż trzy długie weekendy! 6.11.21

wytłuszczone dni to te, które należy odebrać w pracy, aby wydłużyć sobie weekend

W 2022 roku czekają nas trzy długie weekendy. Jeśli dodatkowo mamy możliwość wybrania jednego dnia urlopu w pracy, możemy powiększyć tę liczbę do 7!

Terminy, w których przypadają dni ustawowo wolne od pracy, nie zawsze nam sprzyjają. W 2022 roku aż 5 świąt wypada w weekendy, ograniczając liczbę dni, w które możemy odpocząć. Na szczęście niektóre święta przypadają też w piątki lub poniedziałki, co daje nam możliwość dłuższego weekendu!

Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę. Czy pracodawca ma obowiązek zaoferować nam dzień wolny, gdy święto wypada w weekend?

W 2022 roku jedno święto przypada w sobotę - Nowy Rok. Zgodnie z wyrokiem TK z 2012 roku pracodawca jest zobowiązany do oddania dnia wolnego za sobotę w innym terminie. Decyzję o tym, kiedy on przypadnie, podejmuje pracodawca. Często jest to dzień poprzedzający dane święto, ale nie zawsze.

Jeśli jednak święto przypada w niedzielę, nie daje to prawa do odbioru dodatkowego dnia wolnego.