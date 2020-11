Kalendarz roku szkolnego 2020/2021. Kiedy wypadają dni wolne od zajęć i przerwy świąteczne? [HARMONOGRAM] 4.11.20

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 NOWE TERMINY. Kiedy są ferie zimowe, święta, wakacje, dni wolne od szkoły? Nowy kalendarz szkolny

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczął się pod znakiem obostrzeń związanych z koronawirusem, ale mimo tego uczniowie poszli do otwartych szkół. Kiedy wypadają dni wolne od szkoły, święta, ferie zimowe i wakacje? Sprawdźcie. Przygotowaliśmy dla Was kalendarz roku szkolnego 2020/2021, który w prosty i przejrzysty sposób pokazuje, kiedy nie trzeba chodzić do szkoły. Wystarczy wydrukować, by mieć zawsze przy sobie pełny rozkład na rok szkolny, razem z feriami zimowymi dla wszystkich województw, wakacjami, wiosenną przerwą świąteczną i innymi dniami wolnymi od nauki.