Kalkulator emerytury z ZUS 2023. Jaka emerytura mi przysługuje? Jak przeliczyć brutto na netto? Oto poradnik 19.09.2023

Dodatki do emerytury

Emerytura brutto - ile to netto?

Waloryzacja rent i emerytur 2023

Niektórych od 1 marca objęły podwyżki kwotowe, a innych procentowe. Ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku wyniósł 14,8 proc. z minimalną podwyżką na poziomie 250 zł – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że łączny koszt tegorocznej waloryzacji wyniesie ok. 44,15 mld zł.

Od 1 marca 2023 roku najniższa emerytura wynosi 1588,44 zł brutto, co stanowi 1445 zł netto, co oznacza, że świadczenia wzrosły o 14,8 procent.

Jak obliczyć wysokość emerytury w 2023 roku?

Kalkulator emerytalny ZUS - jaka emerytura mi przysługuje?

Od jakiegoś czasu możesz samodzielnie obliczyć wysokość przysługującej ci emerytury. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu. Co więcej: mężczyznom, którzy kończą w tym roku 65 lat, oraz kobietom, które kończą w tym roku 60 lat, kalkulator automatycznie podpowie bieżący miesiąc

W wersji uproszczonej masz mniejszą swobodę wyboru i podajesz mniejszą liczbę parametrów. W tej wersji Twoje wynagrodzenie (wyrażone w procencie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) od teraz do momentu przejścia na emeryturę, nie zmienia się.

Po zalogowaniu do swojej platformy PUE ZUS wystarczy wejść do panelu „Ubezpieczony”, a dalej wybrać opcję „Kalkulator emerytalny”. Na stronie internetowej ZUS kalkulator daje Ci możliwość wyboru – możesz przeprowadzić obliczenia w wersji uproszczonej lub zaawansowanej:

wersja zaawansowana

W wersji zaawansowanej kalkulatora masz większą swobodę wyboru, ale musisz podać większą liczbę parametrów niezbędnych do tego, by wyliczyć prognozowaną wysokość emerytury. Możesz podać różne wynagrodzenia (wyrażone w procencie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) w poszczególnych latach. Możesz także – poprzez wpisanie w pewnych latach wynagrodzenia równego zero – wyłączyć te lata z okresu ubezpieczenia.