Kalwaria Zebrzydowska. Podrzucili śmieci na myjnię. Nie wiedzieli, że nagrywają to kamery. Właściciel myjni szuka ich w sieci [ZDJĘCIA]

Panowie ze zdjęć, myjnia służy do mycia samochodów, a nie do pozbywania się śmieci. Worki pełne odpadów są do odbioru tam, gdzie postanowiliście się ich pozbyć. Dajemy Wam na to 48 godzin, w przeciwnym wypadku sprawa zostanie zgłoszona do odpowiednich służb, które również skontrolują, czy macie podpisaną umowę na wywóz śmieci. Doceniamy, że śmieci nie pozbyliście się np. w lesie czy przydrożnym rowie, ale również nie czujemy się zobowiązani do ich utylizacji na nasz koszt, bo i czemu? - napisał właściciel kalwaryjskiej myjni na Facebooku.