Kalwaria Zebrzydowska. Śp. kardynał Marian Jaworski, przyjaciel Jana Pawła II, będzie miał tu swoją ulicę?

Na niej, oprócz biskupiego herbu i dat życia jest prosta inskrypcja zgodna z wolą zmarłego „+Marian kard. Jaworski – metropolita lwowski – „kardynał Kalwaryjski”.

Wszystko, co najważniejsze otrzymałem przez Matkę Bożą Kalwaryjską, mawiał śp. kard. Marian Jaworski nawiedzając kalwaryjskie sanktuarium. Mówił też, że "pod płaszczem Kalwaryjskiej Pani" przygotowywał się do święceń kapłańskich, gdy lwowskie seminarium, którego był alumnem, przeniesiono właśnie do Kalwarii Zebrzydowskiej