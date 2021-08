Kąpieliska w woj. małopolskim otwarte dziś (22.08.2021). Doskonały sposób na schłodzenie się w upalny dzień Newsroom 360

Kąpielisko to fajne miejsce na świeżym powietrzu, aby miło spędzić czas z przyjaciółmi i rodziną. istockphoto.com/fotokon

Upewnij się, które kąpieliska w województwie małopolskim są dzisiaj (22.08.2021) otwarte. W kraju sezon pływacki na otwartych obiektach trwa od 1 czerwca do 30 września. Nie oznacza to jednak, że każde kąpielisko otwierane jest już 1 czerwca, a zamykane 30 września. Zweryfikujesz tu stan wody oraz temperaturę. Przekonasz się również, co jeszcze można robić na wybranym kąpielisku.